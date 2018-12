Roma, 17 dic. (AdnKronos) – “27 settembre: annuncio della manovra economica dal balcone. 17 dicembre: la manovra ancora non esiste. Un pasticcio incredibile che pagano i cittadini. L’Italia non si merita questo disastro. Mettiamoci al lavoro con umiltà per indicare un’altra strada e costruire una nuova proposta per l’Italia”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.