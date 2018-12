Mantova: accoltella suo ex avvocato, arrestato

Milano, 13 dic. (AdnKronos) – Ha accoltellato il suo ex avvocato difensore, poi si è dato alla fuga ma per lui sono scattate le manette per tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta in tarda mattinata, alle 11.45, a Sermide, comune in provincia di Mantova, all’interno dello studio legale di Luciano Menghini, 66 anni, colpito più volte “alla testa, al braccio destro e al torace”, per motivi ancora da accertare.

Il giovane sospettato, Denis Sbravati, 35enne originario di Rovigo, è scappato a piedi nelle campagne circostanti. Le ricerche dei carabinieri, il dispositivo di cattura è stato attivato a livello infraprovinciale e interregionale, ha permesso di rintracciare il fuggitivo lungo la sponda del fiume Po, lato Rovigo, nel comune di Castelmassa.

“Ancora da stabilire l’esatta dinamica dei fatti e il movente”, spiegano i militari. L’avvocato accoltellato è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia per le cure.