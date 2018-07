Matrimoni: a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ (3)

(AdnKronos) – Terza location vicentina per la celebrazione di un matrimonio civile o un’unione civile il Giardino Teatro Olimpico (Odeo in caso di maltempo), con orari: giovedì dalle 16.30 alle 17.30, tariffa 1.000 euro, il sabato dalle 11 alle 12: tariffa 1.000 euro.

E’ il teatro coperto più antico al mondo. Capolavoro e ultima opera di Andrea Palladio, il Teatro Olimpico è stato commissionato nel febbraio 1580 dall’Accademia Olimpica, congregazione d’importanti personalità vicentine nell’ambito delle lettere, scienze ed arti, di cui lo stesso Palladio era socio. Il progetto si ispirava al modello di teatro “all’antica”, sulla scia della riscoperta rinascimentale degli studi di Vitruvio, e nel contempo fungeva da luogo autocelebrativo per l’aristocrazia vicentina, ispirandosi agli stessi ideali classici sostenuti dai componenti dell’Accademia.

La costruzione iniziò nel maggio del 1580 ma Palladio non ne vide la realizzazione, a causa della sua morte improvvisa. L’Olimpico, dopo varie e complesse vicende, fu completato cinque anni più tardi e fu solennemente inaugurato il 3 marzo 1585 con la memorabile messa in scena dell’Edipo Tiranno di Sofocle.

