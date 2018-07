Matrimoni: a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’

Vicenza, 8 lug. (AdnKronos) – A Vicenza sono più d’una le location storiche e artistiche che il Comune di Vicenza mette a disposizione per le celebrazioni civili, previa prenotazione. Prima tra tutti la Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino in corso Palladio 98. E’ gratis il martedì per i residenti e con una tariffa di 250 euro per i non residenti; il sabato dalle 11 alle 12.30, gratis per i vicentini (tariffa 250 euro per i non residenti), il sabato dalle 16.30 alle 18 con tariffa di 500 euro per tutti, così come la domenica dalle 11 alle 12.30: tariffa 500 euro per vicentini e i non residenti.

Palazzo Trissino è la sede istituzionale del Comune di Vicenza, sorge all’angolo tra corso Palladio e contrà Cavour. Venne edificato nella seconda metà del Cinquecento dall’architetto Vincenzo Scamozzi per Galeazzo Trissino. Ospita la Sala degli Stucchi, lo studio del sindaco, la sala della giunta comunale ed è collegato alla Loggia del Capitaniato, che ospita la sala del Consiglio Comunale. La Sala degli Stucchi è la sala più vasta e prestigiosa del palazzo. Vi si accede da uno scalone d’onore. Il soffitto seicentesco, caratterizzato da stucchi e affreschi, venne distrutto nel bombardamento del 18 marzo 1945.

E’ stato sapientemente restaurato negli anni ‘50. Gli affreschi originali, completamente perduti, sono stati sostituiti da tele seicentesche provenienti da Villa Negri de’ Salvi di Albettone. La Sala degli Stucchi viene utilizzata per convegni e concerti e da qualche anno ospita appunto anche le celebrazioni dei matrimoni civili.

