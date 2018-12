Mattarella: “Bene dialogo con Ue”

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Ho valutato molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la Commissione europea – che ha agito con spirito collaborativo – sulla per giungere a soluzioni condivise, raggiunte in questi giorni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con le Alte cariche dello Stato.

“Vi è una tendenza, risalente nel tempo, diffusa in tutta l’Unione, a osservarla, e a giudicarne i comportamenti, come se si trattasse di un soggetto estraneo. L’Europa non è un ‘vincolo esterno’ ma piuttosto un moltiplicatore della nostra influenza internazionale, della nostra capacità di espansione economica e commerciale, oltre che della preziosa libertà di movimento, particolarmente per i nostri giovani” ha detto Mattarella, che poi – facendo un riferimento al , che “ha presentato l’immagine di un’Italia delusa e incattivita preda della paura” – ha sottolineato come “ricercare coesione nel tessuto sociale costituisce una necessità, oltre che un dovere, per le Istituzioni. E necessario contrastare la tendenza alla disgregazione, al ripiegamento su se stessi che si manifestano diffusamente in ambito interno e in ambito internazionale”.

“Al Parlamento, espressione e interprete della sovranità popolare – ha poi proseguito il capo dello Stato – è affidato il ruolo centrale della democrazia disegnata dalla Costituzione. Ruolo che contrassegna ogni democrazia parlamentare; e che va rispettato e preservato per non alterare l’essenza di ciò che la nostra Carta definisce e prescrive”.