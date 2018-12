Mattarella: ricercare coesione sociale e contrastare disgregazione/Adnkronos

Roma, 19 dic. (AdnKronos) (di Sergio Amici) – “L’animo, lo spirito che gli italiani hanno sempre nutrito e tradotto in pratica non è quello dell’ostilità, del pregiudizio, dell’intolleranza”, anche se “purtroppo dobbiamo registrarne diversi episodi” e nonostante “una recente ricerca” abbia presentato “l’immagine di un’Italia delusa e incattivita, preda della paura”. Per questo “ricercare coesione nel tessuto sociale –nel bel tessuto sociale- costituisce una necessità, oltre che un dovere, per le istituzioni”, unitamente all’esigenza di “contrastare la tendenza alla disgregazione, al ripiegamento su se stessi che si manifestano diffusamente in ambito interno e in ambito internazionale”.

In attesa del messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, approfitta dell’incontro con le Alte cariche dello Stato per gli auguri natalizi, per lanciare un appello alle Istituzioni e alla società civile, mettendo in guardia da quei “sentimenti negativi” che rischiano di produrre “una contrapposizione crescente e sempre più frammentata tra gruppi, tra territori, tra soggetti, tra singole persone. Una condizione che tradurrebbe la convivenza in un insieme di solitudini: nazionale, di gruppi, di singole persone”.

Viceversa, ricorda il Capo dello Stato, “il contrasto degli interessi e la competizione delle idee non devono spingersi fino a generare ostilità, delegittimazione, intolleranza perché la democrazia non teme la diversità –al contrario, ne ha bisogno- ma va sempre coltivato e difeso il senso del futuro comune”. Una considerazione che trova la sua base nella Costituzione che ha nel “pluralismo” uno dei suoi “valori di fondo”, a partire, torna a ripetere Mattarella, dalla “libertà riconosciuta al mondo dell’informazione, presidio irrinunciabile dello Stato democratico”.