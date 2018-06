Maturità: Casellati, tappa importante di crescita

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “L’esame di maturità che tante ragazze e tanti ragazzi stanno affrontando in questi giorni e’ una tappa importante nella vita di ogni persona. Un appuntamento che contribuisce a formare il carattere e insegna ad affrontare con coraggio e determinazione le tante, e quasi sempre più impegnative, sfide future”. Lo dichiara la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

“Ho grande fiducia nelle nuove generazioni, che hanno a disposizione strumenti di conoscenza e opportunità un tempo sconosciute, e sono convinta che la politica debba fare di più, e più a fondo, per garantire al merito e all’impegno cittadinanza stabile nel nostro Paese. In bocca al lupo, ragazzi, un altro piccolo sforzo e la maturità sarà solo un ricordo. Di quelli che non svaniscono e ti accompagnano per tutta la vita”, conclude.