Meccanica: Padova e Treviso, macchine e impianti tirano l’export (2)

(AdnKronos) – Lo scenario previsivo per l’economia italiana di crescita bassa e in rallentamento, politica economica incerta, tassi di interesse in aumento, peggiora il clima di fiducia delle imprese e la propensione ad investire.

Il 35,8% prevede un aumento della produzione nei prossimi sei mesi, in calo dal 42,6% nella rilevazione precedente; il 36,7% ordini esteri in salita (dal 45,5%). Un quarto delle imprese (23,9%, dal 32,1%) aumenterà gli investimenti, il 58,2% dichiara stazionarietà, forse in attesa delle misure di politica economica della prossima legge di Bilancio.

