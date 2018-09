Meteo: in Lombardia nuvoloso domani e lunedì

Milano, 29 set. (AdnKronos) – In questo fine settimana la Lombardia è interessata principalmente da un afflusso di correnti dai quadranti orientali. Secondo le previsioni di Arpa regionale, la giornata di oggi sarà in prevalenza poco nuvolosa, mentre dalla serata e per la giornata di domani sono previsti addensamenti irregolari. Cambio di regime dalle prime ore di lunedì, quando è atteso un probabile veloce peggioramento con precipitazioni diffuse. Da martedì tendenza ad un graduale miglioramento.

Domenica, nella notte nuvolosità irregolare a tratti estesa tra fascia prealpina e alte pianure. Dal mattino passaggio a cielo in prevalenza poco nuvoloso. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni dalla serata deboli sparse sui settori occidentali. Temperature minime e massime in calo, in pianura minime tra 11 e 14°C, massime tra 20 e 24°C.

Lunedì cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni in arrivo nella notte e al mattino sparse, dalle ore centrali diffuse; in prevalenza deboli tendenti ad esaurirsi in serata a partire dai settori alpini. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime intorno a 11°C, massime intorno a 17°C.

