Meteo: in Lombardia permane instabilità con rovesci, domenica torna il sole

Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.

Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che interesseranno maggiormente la parte alpina e prealpina della regione, mentre per la giornata di domenica e i primi giorni della settimana prossima passaggio a condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate.

Temperature massime in calo per oggi, quindi in graduale risalita per i giorni a seguire.