Meteo: Lombardia, da domani sera possibili temporali

Milano, 26 mag. (AdnKronos) – Lombardia ancora soleggiata, ma solo per oggi. Da domani comincerà ad affluire aria più umida e instabile per l’avvicinamento di una vasta area depressionaria attualmente presente sulla Penisola Iberica. Ne conseguirà, spiega il bollettino meteo dell’Arpa, un aumento del rischio di temporali su buona parte delle province con particolare riferimento ai rilievi e ai settori occidentali.

Le temperature massime sono previste in calo fino a portarsi intorno alle medie del periodo. Domani, i temporali potrebbero arrivare in pianura dalla serata. Le minime oscilleranno fra i 16 e i 19 gradi, le massime tra 23 e 27 gradi. Non sono esclusi temporali di forte intensità, specie nelle province di Varese, Como e Monza Brianza, con locali grandinate e colpi di vento.

Lunedì il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, irregolarmente nuvoloso in pianura con ampie schiarite sui settori meridionali e orientali. Qualche pioggia è possibile, ma soprattutto sui rilievi. Le massime saranno in ulteriore calo a 24 gradi. Da martedì, il clima resta variabile.