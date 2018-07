Migranti: assessore Palermo, da noi grande lezione all’Ue

Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – L’assessore al Lavoro e alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando, ha ricevuto questa mattina a Villa Niscemi una delegazione di circa trenta interpreti del Parlamento europeo, in questi giorni in visita a Palermo. L’incontro, che è stato occasione per discutere della Carta di Palermo, il documento approvato dalla Giunta comunale nel 2015 che ha come obiettivo l’avvio del processo culturale e politico per l’abolizione del permesso di soggiorno, ha visto la partecipazione anche dell’ex consigliere comunale Diego Juan Catalano.

“La Carta di Palermo – ha dichiarato l’assessora Marano – sancisce il diritto dei popoli alla mobilità internazionale e non è un caso che abbia visto la luce in una città come la nostra, che da sempre è stata crocevia di dialogo interculturale nel Mediterraneo. Una città complessa sicuramente, con numerosi problemi di natura sociale ed economica che, tuttavia, non le hanno mai impedito di essere una città aperta. Palermo in questi anni ha dato all’Europa una grande lezione di solidale accoglienza, senza mai far sentire nessuno estraneo o rifiutato”.

