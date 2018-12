Migranti: Bazzaro (Lega), finito incubo per Cona, sgomberati gli ultimi

Venezia, 20 dic. (AdnKronos) – “Con oggi potrebbe finire un incubo per Cona ed i suoi abitanti. Lo sgombero degli ultimi 30 migranti ed il loro trasferimento dall’hub veneziano rappresenta una vittoria non solo per la Lega ma per tutto il territorio. Inutile dire che non si è perso tempo perché i fatti parlano, ancora una volta, da soli: non più tardi di un mese fa l’annuncio e con oggi si potrà finalmente mettere la parola fine a questa indecorosa e frequente modalità dei Governi precedenti di “fare accoglienza””. Così i deputati veneziani della Lega, Alex Bazzaro e Ketty Fogliani.

“Negli ultimi anni ci siamo battuti con tutti i mezzi possibili ed in campagna elettorale abbiamo ribadito il nostro impegno affinché anche la struttura di Cona, arrivata addirittura ad ospitare fino a 1.500 migranti, venisse chiusa ed il comune tornasse alla sua normalità. Dopo soli 6 mesi, grazie al nostro Ministro dell’Interno Matteo Salvini, ci siamo riusciti”, sottolineano.