Migranti: Berlusconi, cambio passo necessario ma cinismo è intollerabile

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Io credo che un cambio di passo in materia di immigrazione sia necessario. Ma la linea della fermezza va applicata senza mai perdere di vista i principi di umanità che sono nella nostra cultura”. Lo dice Silvio Berlusconi in un passaggio di una lunga intervista rilasciata a Il Giornale.

“Il destino di esseri umani che sono vittime di un infame traffico e che rischiano la vita aggrappandosi ad un’illusione di un domani migliore per sé e per i propri figli merita rispetto. La vita e la dignità delle persone vengono prima di tutto. Il cinismo davanti ai lutti e alle sofferenze non è tollerabile. Lo dice chi ha guidato l’unico governo che era riuscito davvero a bloccare gli sbarchi”, rivendica l’ex premier.

Correlati