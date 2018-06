Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “A Salvini, che ho incrociato qui fuori, ho detto ‘prendi in ostaggio non dei poveracci in mezzo al mare, ma l’egoismo europeo’. C’è una batteria di strumenti per dire no all’egoismo europeo, ma non mettersi contro dei poveracci che penseranno che gli italiani hanno il cuore cattivo”. Così Pierluigi Bersani, ospite di Agorà su Rai3, racconta del suo incontro con il vicepremier e ministro dell’Interno fuori dagli studi Rai.