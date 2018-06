Migranti: Calderoli, Malta abbia il buon senso di tacere

Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Stiamo superando il limite dell’incredibile. Prima la Francia che definiva vomitevole il comportamento dell’Italia con le navi Ong, proprio loro, i francesi che tra Ventimiglia e Bardonecchia hanno utilizzato sempre la forza per respingere i clandestini nei confini italiani. Poi ci si è messa la Spagna a farci il predicozzo, nonostante le forze spagnole abbiamo persino sparato in passato ai loro valichi di Ceuta e Melilla e abbiano fatto respingimenti in mare. Adesso persino Malta che ci accusa di disumanità!” Lo afferma Roberto Calderoli, della Lega, vicepresidente del Senato.

“Da che pulpito, ci insultano i maltesi -aggiunge- che, nel 2017, secondo i dati Eurostat, hanno accolto ben 23 immigrati dei circa 171mila transitati nella rotta Mediterranea e giunti poi in Italia. Basta, almeno abbiano il buon senso di tacere”.