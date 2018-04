Migranti: Civati, governo protesti per blitz agenti rancesi

Roma, 31 mar. (AdnKronos) – “Il governo in carica per il disbrigo degli affari correnti ha il dovere di protestare contro il blitz degli agenti francesi nella sede di Bardonecchia della Rainbow4Africa, Ong impegnata nell’assistenza ai migranti. Si tratta di un’azione molto grave nei confronti di un Paese confinante. Ma soprattutto è un’intollerabile intimidazione verso chi offre assistenza ai migranti. Il rispetto dei diritti umani è stato calpestato oltre ogni immaginazione. E questo è inaccettabile”. Lo afferma Giuseppe Civati, di ‘Possibile’, autore del libro ‘Voi Sapete. L’indifferenza uccide’ che denuncia il silenzio delle Istituzioni mondiali sul rispetto dei diritti umani.

“Manifesto -aggiunge Civati- tutta la mia solidarietà ai volontari e ai migranti vittime di questo arrogante blitz. Episodi del genere non devono accadere più, né da parte della Francia di Macron, per molti diventato un modello da imitare, né da parte di qualsiasi altro Paese. Proprio per questo motivo abbiamo messo, sin dopo le elezioni, la questione europea al centro del dibattito politico. Perché nell’Ue del futuro questi blitz non dovranno essere nemmeno immaginabili”.