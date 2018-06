Migranti: Conte tiene il punto, su respingimenti vertice Ue in salita/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Al suo arco il presidente del Consiglio italiano sa di poter contare su alcune frecce che possono fare breccia tra gli alleati. Tra queste, la contrarietà alle sanzioni alla Russia dell’Italia e le ottime relazioni, anche se in stato embrionale, del neo governo con il presidente statunitense Donald Trump. Il viaggio a Washington, filtra dagli uffici di Palazzo Chigi, dovrebbe tenersi a brevissimo.

Sull’emergenza migranti il governo procede compatto. Nessuna discrasia con il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, viene assicurato, nonostante le fughe in avanti sul fronte della comunicazione del leader della Lega e che il presidente del Consiglio, assicurano dagli uffici di Palazzo Chigi, non soffrirebbe affatto. Convinto com’è, raccontano, di dover portare a casa risultati concreti prima di spingere sull’acceleratore della comunicazione.

Intanto, tra gli appuntamenti internazionali nell’agenda di Conte viene confermato il viaggio a Londra dalla premier britannica Theresa May (10 luglio) alla vigilia del vertice Nato a Bruxelles fissato per l’11 e il 12 del prossimo mese. Ma ora lo scoglio più grande che attende Conte è dietro l’angolo: domenica a Bruxelles, dove il premier italiano affronta la sfida più impegnativa di queste prime settimane al governo del Paese.