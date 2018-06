Migranti: Conte tiene il punto, su respingimenti vertice Ue in salita/Adnkronos

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte è soddisfatto, raccontano a Palazzo Chigi, per il punto messo a segno oggi con la cancelliera Angela Merkel. Pronta ad “accantonare” la bozza messa a punto in vista del vertice sui migranti in programma domenica a Bruxelles tra 8 Paesi membri e che metteva l’Italia nell’angolo. Tanto da indurre il presidente del Consiglio a far trapelare ieri tutta l’irritazione del governo italiano, avanzando dubbi sulla sua stessa presenza al summit con gli altri Capi di Stato e di governo.

La telefonata chiarificatrice con la cancelliera tedesca è stata annunciata in mattinata dal portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert. Alle 13 è arrivata la chiamata della cancelliera, con la rassicurazione sulla bozza da accantonare. Ma il problema, e questo Conte lo sa bene, resta sul tavolo, e rende l’incontro di domenica -preparatorio del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno- decisamente in salita.

La partita è tutta da giocare. Perché per Merkel la questione dei cosiddetti ‘movimenti secondari’ -ovvero del respingimento dei migranti nei paesi dove sono inizialmente approdati- è funzionale alla sopravvivenza stessa del proprio governo, al centro di un braccio di ferro con il ministro dell’Interno Horst Seehofer.