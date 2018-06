Migranti: Conte tratta con Ue, scoppia caso Ong Lifeline/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – “Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po’ largo”, tuona su Facebook. Le navi “di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano”, minaccia il responsabile del Viminale. Mentre il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, sposando ben altri toni, annuncia un’indagine della Guardia costiera sulla ong in questione, ‘rea’ di agire “in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale”.

“Non abbiamo nulla contro le ong – mette in chiaro il ministro 5 Stelle – ma siamo e continuiamo ad essere per il rispetto della legalità. Soprattutto quando si parla di vite umane”. Il fronte sembra compatto. Anche l’altro vicepremier Luigi Di Maio, a Lussemburgo per il consiglio che riunisce i ministri dell’occupazione, plaude all’iniziativa che mette la ong Lifeline nel mirino. Oltre a sostenere il premier Giuseppe Conte per il lavoro portato avanti in vista del vertice di domenica: “Finalmente vedo un’Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così Presidente Giuseppe Conte”, scrive su Twitter.

Sottotraccia, però, resta l’irritazione per le “continue fughe in avanti” di Salvini, riferiscono fonti governative. Anche ieri la possibilità di disertare il vertice di domenica a Bruxelles sarebbe stata ipotizzata da Conte al tavolo con Di Maio e Salvini. Il presidente del Consiglio, impegnato nel cdm seguito alla riunione con i due vicepremier, ha appreso poco dopo dai lanci di agenzia che il responsabile del Viminale, dallo studio di Porta a Porta, gli consigliava di “risparmiare i soldi del biglietto”.