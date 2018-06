Migranti: Di Maio, avviata indagine su ong Lifeline, legalità prima di tutto

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “La legalità prima di tutto! Avviata l’indagine di bandiera sulla nave Ong Lifeline, che non sta collaborando con la Guardia Costiera libica, per verificare la corrispondenza tra il vessillo battuto dalla nave e l’appartenenza a quella stessa nazionalità. Grazie ministro Danilo Toninelli”. Lo scrive su Instagram il vicepremier, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

“Come mai una nave Ong dice di battere bandiera olandese e all’Olanda non risulta? – aveva scritto poco prima su Facebook Di Maio – Cosa c’è che non va? Chi fa salvataggi legalmente e chi no? Danilo Toninelli sta avviando un’indagine. Le regole prima di tutto! Grazie Danilo”.