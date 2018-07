Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende, ma fa molto pensare che Babis commenti l’approccio italiano come ‘la strada per l’inferno’. Forse il premier della Repubblica Ceca non ha ancora colto il senso di cosa significhi far parte di un’Unione”. Così in una nota il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano commenta le parole del presidente Andrej Babis.

