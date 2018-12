Migranti: favorivano immigrazione clandestina verso centro Europa, 2 arresti (2)

(AdnKronos) – Gli arresti riguardano un cittadino magrebino e uno centrafricano, due gli stranieri ancora ricercarti mentre altri due sono stati indagati. L’indagine condotta dalla Squadra mobile di Como è iniziata nel dicembre 2017, dopo la denuncia di un cittadino gambiano, il quale riferiva di aver pagato denaro ad un connazionale residente a Como, affinché agevolasse il suo trasferimento in Germania. Da ciascuno dei trasportati, il gruppo – spiegano gli investigatori – “percepiva compensi tra 150 e 300 euro”.

Sempre identico il modus operandi: attraverso una rete di conoscenze, gli indagati facevano confluire su Milano stranieri provenienti da tutta Italia e desiderosi di raggiungere la Germania. Questi venivano accompagnati in stazioni ferroviarie quali Gallarate, Verona e, più di recente, Novara e lì, in tarda sera o durante la notte, venivano fatti salire a bordo di treni merci e messi all’interno di container, ai quali accedevano attraverso un taglio del telone. Gli inquirenti ritengono che con tali modalità, la banda abbia favorito il trasporto di diverse centinaia di persone molte delle quali giunte a destinazione, altre fermate dalla polizie di Austria, Germania e Svizzera nel corso di controlli sulle aree di confine.

Preziosa la collaborazione in particolare della polizia cantonale svizzera. Nel corso di un viaggio, un telone sul quale era stato praticato il taglio si è completamente squarciato ed era finito sotto le rotaie, provocando un arresto di emergenza del convoglio all’interno di una galleria. “Gravemente a repentaglio è stata messa, anche, – spiegano gli investigatori – l’incolumità dei trasportati in quanto molti viaggi sono avvenuti in condizioni climatiche avverse e con temperature molto basse”.