Migranti: Fico, salvare vite in mare dovere assoluto

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Dall’inizio dell’anno, secondo i dati Unhcr, risultano morte e disperse nel Mediterraneo almeno 1720 persone. Un costo umano inaccettabile. Voglio ringraziare la Capitaneria di porto e la Marina militare per l’impegno enorme che hanno profuso e stanno profondendo per salvare vite in mare. Non è soltanto un obbligo posto dal diritto internazionale, ma un dovere assoluto che discende dalla nostra natura di esseri umani”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, ricordando in Aula la Giornata dell’accoglienza e della memoria, istituita dopo il naufragio di Lampedusa avvenuto il 3 ottobre del 2013.

Mi piace: Mi piace Caricamento...