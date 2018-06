Migranti: Furlan, speriamo che Europa trovi soluzione condivisa

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “Speriamo che l’Europa finalmente scelga e decida di affrontare tutti insieme un tema così importante per il nostro paese e per il mondo occidentale. Il nostro è un paese di migranti, per anni tanti italiani sono andati a cercare fortuna, lavoro e futuro in altri paesi, per questo l’Italia è un paese che ha nel suo dna la solidarietà e l’accoglienza, perchè sappiamo cosa significa migrare nel resto del mondo”. Così il leader Cisl, Annamaria Furlan a margine del congresso Uil.