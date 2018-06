Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Prima di sparare parole come ‘pacchia’ e ‘crociera’ inviterei tutti non a contare fino a 100, ma a leggere 100 di questi nomi: uomini, donne, bambini in cerca di speranza e di futuro. Magari un brivido di vergogna potrebbe fermarli. Grazie a @ilmanifesto per averli pubblicati”. Lo scrive su twitter Pietro Grasso di Leu.