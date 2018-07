Migranti: Ismu, sbarchi in Italia -80% in primi sei mesi

Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Nei primi sei mesi dell’anno il numero di migranti sbarcati in Italia è diminuito dell’80%. Fra gennaio e giugno le persone arrivate sulle coste italiane sono state 17mila, contro le 84 mila del primo semestre del 2017. E durante i primi sei mesi di quest’anno, secondo i dati della Fondazione Ismu, sono sbarcati in Italia, Grecia, Spagna e Cipro 45mila migranti. I minori non accompagnati sono oltre il 16% del totale (2.593 minori soli arrivati tra gennaio e il 25 giugno).

Il 2018 segnala un cambio nelle nazionalità dei migranti: prevalgono i tunisini (3mila persone), gli eritrei, i sudanesi, mentre i nigeriani sono scesi al quarto posto. Aumenta invece il numero di persone riportate a terra in Libia. Secondo i dati dell’Unhcr, nell’ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state 2.425 le persone intercettate in operazioni di salvataggio in mare e poi sbarcate in Libia. Il picco è stato toccato il 24 giugno, quando sono tornati in Libia quasi mille migranti. Inoltre dal primo gennaio sono stati 1.137 i morti e i dispersi nel Mediterraneo, in larga maggioranza sulla rotta centrale dalla Libia verso l’Italia.

Sul fronte dei ricollocamenti europei dal settembre 2015 sono stati trasferiti dall’Italia in un altro Stato Membro 12.723 richiedenti asilo, il 95% dei quali eritrei. Tra i trasferiti si contano 1.168 minori accompagnati e 262 minori soli. I richiedenti protezione internazionale sono stati accolti soprattutto dalla Germania, dove è stato ricollocato il 43% dei migranti.