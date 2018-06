Migranti: nave Diociotti a Pozzallo, sindaco ‘nessuna comunicazione ufficiale’

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) – “Fino a questo momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Ovviamente noi come sempre siamo pronti ad accogliere i migranti, ma dalla Prefettura non ci è stato comunicato nulla”. A dirlo all’Adnkronos è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, il porto in cui tra stasera e domani mattina dovrebbe approdare la nave Diciotti della Guardia costiera.

A bordo ci sono 519 persone, salvate in sette diverse operazioni di soccorso in mare, e un cadavere. Fra i migranti anche 42 persone, superstiti di un naufragio avvenuto 9 giorni fa, che ha causato la perdita di almeno 12 compagni di viaggio. “E’ un silenzio strano” aggiunge il primo cittadino, che non nasconde “un po’ di preoccupazione”. “Questo stato di precarietà e incertezza – dice – potrebbe rendere il sistema dell’accoglienza, che finora poteva contare su una macchina ben rodata, meno efficiente e funzionale”.