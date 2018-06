Migranti: Ocse, in 2017 arrivati 119 mila via mare (-34%)

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Nel 2017 sono arrivati 119 mila migranti in Italia via mare: il 34% in meno rispetto al 2016 e il 22% in meno rispetto al 2015. E’ quanto emerge dall’International Migration Outlook 2018 presentato oggi dall’Ocse nel quale si sottolinea che la flessione “è legata agli accordi tra l’Italia e la Libia firmati nel 2017 che limitano i flussi provenienti dall’Africa”. Il numero maggior di migranti arrivati in Italia via mare provengono comunque dall’Africa e principalmente dalla Nigeria, Guinea e Costa d’Avorio.

Nel 2017, rileva ancora l’Ocse, un gran numero di migranti arrivati sulle coste italiane erano minorenni non accompagnati (circa 16 mila), principalmente originari dell’Africa nonostante un calo del 39% rispetto al 2016.

Nel 2017, complessivamente, l’Italia ha accolto oltre 130 mila richiedenti asilo (10 mila in più rispetto al 2016) ed erano principalmente di nazionalità nigeriana (18%), bengalese (10%) e pachistana (7,5%). Il numero di minorenni non accompagnati raggiungeva quasi 18.300 unità alla fine dell’anno.