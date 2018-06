Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Riforma del trattato di Dublino e centri di accoglienza per i migranti anche in altri paesi europei. Queste alcune delle richieste contenute nella risoluzione di maggioranza presentata in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì a Bruxelles. In tutto, sono state presentate 7 risoluzioni, ma l’unica che ha avuto il parere favorevole del governo, rappresentato dal ministro per gli Affari europei Paolo Savona, è stata quella della maggioranza.