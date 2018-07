Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Se a bordo della #Diciotti, la nave della nostra Guardia Costiera, c’è qualcuno che ha commesso un reato prima del trasbordo, va perseguito e punito (dalla magistratura e non da Salvini). Comunque la pena non si potrà scontare in mezzo al mare per consentire al governo di proseguire la campagna elettorale sulle spalle di chi non ha colpa, che sia immigrato o equipaggio militare”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato del Pd.

