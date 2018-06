Migranti: Salvini chiama sindaco Pozzallo, ‘bene sinergia tra Istituzioni’

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha chiamato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Una “cordiale” telefonata per congratularsi per l’equilibrio con cui è stata gestita la vicenda della nave danese Alexander Maersk, arrivata ieri notte nel porto della cittadina del Ragusano con 108 migranti, soccorsi nel Mediterraneo e da tre giorni al largo di Pozzallo. A rendere noto il contatto telefonico è lo stesso primo cittadino spiegando che il capo del Viminale ha sottolineato anche l’importanza di una sinergia fra le istituzioni per mettere in sicurezza la città, soprattutto in concomitanza con la stagione estiva e l’impegno per aiutare l’amministrazione comunale in questo compito.

“Ringrazio il ministro per l’attenzione che ha rivolto alla città di Pozzallo e per la disponibilità di collaborazione che ha manifestato – dice il sindaco -. E’ un riconoscimento a tutti gli operatori che si sono prodigati per approntare un’accoglienza intrisa di umanità che va ben aldilà del normale impegno lavorativo, ma è anche un tributo a tutti i pozzallesi, per la loro sensibilità e per la cultura dell’accoglienza che fa di questa città un modello da additare come esempio per tutti”.