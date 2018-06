Migranti: sindaco Palermo, Salvini? Ministro indegno di Paese civile

Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – Salvini? “Un ministro dell’Interno indegno di un Paese civile”. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, non usa giri di parole e margine della presentazione della terza edizione del premio ‘Lampedus’Amore’, dedicato alla giornalista Cristiana Matano scomparsa prematuramente e dedicato proprio ai temi dell’accoglienza, lancia il suo nuovo attacco al capo del Viminale. “E’ importante fare memoria di Cristiana Matano, una giornalista attenta e sensibile – dice all’Adnkronos -. Il suo amore per Lampedusa era un modo per confermare la cultura dell’accoglienza, quella stessa cultura che in questi giorni viene mortificata da comportamenti e dichiarazioni di un ministro dell’Interno indegno di un Paese civile”.

Già nei giorni scorsi il primo cittadino e presidente di AnciSicilia non aveva lesinato le critiche al leader della Lega. “Gente come Salvini per il ruolo istituzionale che ricopre – aveva detto – può provocare effetti destabilizzanti per la democrazia e i diritti perché prima ancora che con leggi e atti formali con le sue parole e i suoi atteggiamenti mortifica valori di accoglienza e cultura dei diritti. La storia ci insegna che le dittature, quelle che di populista non hanno nulla perché sono contro tutti i popoli e contro tutti i deboli, cominciano sempre prima con le parole, con atteggiamenti populisti e poi con i provvedimenti legislativi”.