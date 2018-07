Migranti soccorsi da Vos Thalassa trasferiti su nave Guardia costiera

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Non ci sarà l’ok a sbarcare in Italia per i soccorsi dalla Vos Thalassa. Il rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere è intervenuto ieri sera in acque sar libiche anticipando l’intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata. A quanto si apprende da fonti del Viminale, i migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa sono stati trasferiti a bordo di una nave della Guardia costiera italiana, la Diciotti.

La posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo il quale non ci sarà l’autorizzazione ad avvicinare dei porti in Italia, però “non cambia”. Come si apprende dal Viminale, “sono stati informati della situazione, oltre al premier Giuseppe Conte, anche il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli”.

