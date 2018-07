Migranti: Toninelli, massimo supporto a Onu, non ci voltiamo mai da altra parte

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Il governo italiano non si volta mai dall’altra parte rispetto all’emergenza umanitaria dei migranti. Cederemo a Tripoli fino a 12 imbarcazioni per i salvataggi in mare, ma diamo all’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati massimo supporto nel loro impegno per il rispetto dei diritti umani e per il nuovo centro aperto di transito e assistenza che sta per essere inaugurato in territorio libico”. A sottolinearlo, in un post su Facebook, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che oggi ha incontrato i rappresentanti dell’Unhcr in Libia.

“Purtroppo, i numeri dell’accoglienza dei richiedenti asilo in Europa sono ancora troppo bassi. Parliamo solo di circa 200 casi finora. La UE – sottolinea Toninelli – collabora troppo poco ed è per questo che il Niger ha deciso di chiudere le proprie frontiere, dopo essersi fatto carico di circa 1.500 bisognosi di protezione internazionale. L’Italia fa un grande sforzo, ma è necessario che la UE potenzi anche la cooperazione con i Paesi africani di transito per ridurre l’afflusso di persone nella stessa Libia. Il governo italiano c’è e chiede all’Europa tutta condivisione e solidarietà”.