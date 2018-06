Migranti: Toscani propone foto ‘resistenza’ da Calenda a Pisapia, Gentiloni ‘grande’

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – “Sono pronto a fare una foto di gruppo a Paolo Gentiloni, Graziano Delrio, Carlo Calenda, Maurizio Martina, Giuliano Pisapia, Emma Bonino (e altri?) per un grande manifesto di resistenza. Questa fotografia sarebbe l’occasione per discutere del grande futuro che ci aspetta. Ci state?”. Lo scrive Oliviero Toscani su twitter dopo le critiche di Matteo Salvini per la foto con i migranti per la Benetton.

Un invito che ha subito avuto risposte positive. “Grande!”, commenta Paolo Gentiloni, “ottima idea” per Emma Bonino e Carlo Calenda: “Pronto!”.