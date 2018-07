Migranti: Trapani, vertice in Procura in attesa atti Polizia

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Vertice in Procura a Trapani, presieduto dal Procuratore capo Alfredo Morvillo, per fare il punto della situazione sui migranti a bordo della Nave Diciotti che si sarebbero resi protagonisti dei momenti di tensione a bordo della nave Vos Thalassa che ha costretto la nave a chiedere l’aiuto della Guardia costiera. Fino a questo momento, come apprende l’Adnkronos, non sarebbero ancora arrivati sul tavolo del Procuratore gli atti della Polizia e dello Sco che stanno conducendo le indagini sulla sommossa a bordo. Intanto l’attracco della nave Diciotti è previsto per le 14.45-15 di oggi.

