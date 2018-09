Migranti: trasferiti nella notte a Trapani i tunisini sbarcati ieri a Lampedusa

Palermo, 15 set. (AdnKronos) – Hanno già lasciato Lampedusa e sono stati trasferiti a Trapani 130 dei 184 immigrati tunisini sbarcati ieri a Lampedusa a bordo di alcuni barchini. I primi 70 tunisini sono arrivati nella notte al porto di Trapani a bordo di due motovedette della Capitaneria di porto. Gli altri 60 sono prima arrivati in nave a Porto Empedocle e poi portati a Trapani. Saranno tutti trasferiti nel centro d’accoglienza di Milo. In attesa del rimpatrio, come annunciato ieri dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Stiamo lavorando a soluzioni innovative ed efficaci”, aveva detto il vicepremier. Ieri si parlava dell’ipotesi di organizzare un volo charter per farli rientrare nello Stato africano. La Tunisia è uno dei Paesi con cui l’Italia ha un accordo di collaborazione che prevede il rimpatrio di chi approda senza permesso.

Sono al momento 80 i rimpatri settimanali per la Tunisia. Il Viminale sta studiando un modo per velocizzare le pratiche di identificazione e organizzare un rientro rapido.

Mi piace: Mi piace Caricamento...