Migranti: Trenta, Italia ha chiamato Europa ha risposto, bene governo

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “L’Italia ha chiamato, l’Europa ha risposto, grazie all’intraprendente azione del governo. Questo è il vero spirito europeo”. Lo scrive la ministra della Difesa Elisabetta Trenta su Facebook, dove riporta l’incontro di ieri con l’ambasciatore francesce che l’ha informata della decisione di Parigi di accogliere 50 dei migranti a bordo delle navi a largo di Pozzallo.

“Ieri all’Ambasciata di Francia, per la festa del 14 luglio – esordisce Trenta – dove oltre alla celebrazione dell’anniversario della presa della Bastiglia, ho avuto occasione di conoscere personalmente l’Ambasciatore, Christian Masset. Una persona cordiale e comprensiva delle problematiche che sta attraversando il nostro Paese, specie in riferimento al Mediterraneo e al fenomeno migratorio, alla luce degli ultimi sbarchi. Devo dire di aver trovato un interlocutore disponibile e attento, che mi ha comunicato che la Francia si sarebbe fatta carico di 50 dei migranti in arrivo ieri”.

“Domani si parte per Londra, al Farnborough International Airshow 2018, in cui l’industria italiana mostrerà il suo ampio portafoglio di prodotti e servizi innovativi”, conclude la ministra.

