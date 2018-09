Venezia, 25 set. (AdnKronos) – Dalle ore 12.45 i vigili del fuoco sono impegnati in via Rottanova a Cona per un incendio divampato nell’ex caserma Silvestri ora adibita a campo profughi. I pompieri arrivati da Cavarzere, Adria, Mestre, Piove di Sacco con cinque automezzi e venti operatori stanno operando per lo spegnimento di una tensostruttura adibita a dormitorio. Le fiamme sono state circoscritte. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...