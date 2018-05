Milano: a Food City una collezione privata di menu antichi

Milano, 8 mag. (AdnKronos) – In occasione di Milano Food City, l’agenda di eventi sull’alimentare in programma fino al 13 maggio, Progetto Donne e Futuro partecipa con uno studio dal titolo “Ephemera Food. Menus and antique share certificates: arts and graphics”, una preziosa collezione privata di menù antichi. Accanto all’esposizione di “menù” selezionati per pregio grafico-artistico, sarà possibile scoprire, attraverso un percorso didattico e multimediale, le procedure di raccolta, tenuta, custodia, organizzazione, catalogazione cartacea e informatica per la loro migliore interpretazione e valorizzazione.

“L’occasione consente un “focus” sul ruolo storico-culturale del collezionismo dei documenti popolari e sul loro valore di testimonianza storica. È questo un terreno non ancora battuto da Progetto Donne e Futuro che ritengo da coltivare fra le iniziative a favore di giovani ragazze di talento che vogliono esprimersi nell’ambito della ricerca, della cultura e della tradizione con il supporto delle nuove tecnologie”, spiega l’avvocato Cristina Rossello, fondatrice dell’associazione.

Un mirato workshop con Marika Lion – che è la curatrice – spiega il sistema informatico adottato per la valorizzazione della collezione, descrivendo il metodo di archiviazione e di classificazione che inizia dall’ordinamento dei singoli menù secondo procedure di archiviazione sia classica che digitale, con un modello di schedatura creato appositamente per questo tipo di collezione