Milano: abbattuto insediamento abusivo di via Baroni, ripulite sponde Lambro

Milano, 20 set. (AdnKronos) – Completati, questa mattina, i lavori di abbattimento delle baracche in legno abusive e di pulizia dell’area verde sulle sponde del fiume Lambro, in via Costantino Baroni, a Milano.

Soddisfazione è stata espressa dalla vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo: “Ringrazio l’impegno degli agenti dell’unità problemi del territorio della polizia locale che con diversi sopralluoghi nell’area hanno permesso di dare risposta alle segnalazioni dei cittadini del quartiere”, ha detto. E “prosegue l’attenzione nei quartieri per risolvere i problemi di mancanza di decoro urbano, insediamenti abusivi e sporcizia”.

Nei sopralluoghi avvenuti a partire da agosto, in via Baroni non erano state trovate persone, ma diverse strutture di fortuna. I lavori sono terminati oggi grazie all’ausilio di Amsa per lo smaltimento dei rifiuti presenti e con la ripulitura di tutta l’area.

