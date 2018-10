Milano: al via domani prima edizione Japan Festival

Milano, 4 ott. (AdnKronos) – Countdown per la prima edizione del Japan Festival, evoluzione del Milano Sake Festival, organizzato all’associazione culturale no-profit La Via del Sake e da Kathay. Dal 5 all’8 ottobre, la kermesse aprirà i battenti alla Fabbrica del Vapore. Si potrà partecipare a lezioni per adulti e bambini di arti marziali, corsi di lingue e calligrafia giapponese, sessioni dedicate al rituale della vestizione del kimono, alle tecniche degli origami e laboratori di disegno e manga. Per imparare a realizzare piatti tipici giapponesi come sushi e bento basterà iscriversi a uno dei corsi di cucina. Al Japan Festival si mangerà e si berrà giapponese grazie a ristoranti partner tra i più famosi a Milano.

Il Festiva aprirà al pubblico venerdì 5 ottobre alle 17 con una conferenza dal titolo ‘Giappone, dove il futuro è già presente’ a cui seguirà la cerimonia di inaugurazione e dj set fino alla 24. Sabato 6 e domenica 7 ottobre dalle 10 alle 24, oltre alla tradizionale area dedicata al sake con banco d’assaggio e corsi, il Japan Festival offrirà al pubblico un’intera area dedicata al food con i migliori ristoranti giapponesi di Milano e un’area market dove sarà possibile acquistate prodotti tipici.

Il Japan Festival proseguirà poi nella giornata di lunedì 8 ottobre (10-18) con corsi per tutti e seminari dedicati ai professionisti del settore con corsi professionali sugli abbinamenti, le tipologie e le tecniche produttive del sake, Shochu e Whiskey giapponese, di conversazione e introduzione alla lingua giapponese e di conoscenza del tè. L’ingresso al Japan Festival è libero previa iscrizione gratuita all’associazione.

