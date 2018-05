Milano: al via #SMMdayIT, la comunicazione digitale fa tappa a Mi.Co (2)

(AdnKronos) – E se in Italia esistono tante realtà di successo, è anche vero che scontiamo alcune criticità. “L’Italia è indietro più per un aspetto infrastrutturale, che per altre ragioni. In realtà, la competenza delle persone è fuori discussione. Quindi il gap sta più nel dare la possibilità alle persone che lavorano in azienda di usare gli strumenti senza stare troppo alle regole che imbrigliano e spesso- evidenzia Albanese – legano l’azienda”.

Tra gli argomenti che verranno affrontati anche il tema delle fake news: “lo faremo insieme a giornalisti professionisti e ad altre persone che si occupano di notizie. Questo aspetto diventa fondamentale perché le persone, anche involontariamente, diffondono notizie che sono false. E’ vero che c’è qualcuno che ad arte le produce e quindi bisognerebbe indagare in quel punto. Però è anche vero che la singola persona racconta il proprio fatto come se fosse una notizia. La fake news c’è chi la fa ad arte, chi senza accorgersene diffonde la notizia e chi la produce senza rendersene conto entrando in competizione con le notizie vere” conclude Albanese.