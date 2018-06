Milano: atteso arrivo Herba, estradato per sequestro modella inglese

Milano, 22 giu. (AdnKronos) – E’ atteso per oggi il rientro in Italia di Michal Konrad Herba, il 37enne di origini polacche arrestato lo scorso mese di agosto a Tividale, nelle West Midlands, con l’accusa di aver concorso con il fratello Lukasz Pawel nel rapimento a scopo di estorsione della modella inglese Chloe Ayling. Il fatto era avvenuto a Milano, a luglio dello scorso anno.

Le indagini della squadra mobile di Milano, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, all’epoca del sequestro hanno permesso l’individuazione del luogo dove era stata nascosta la vittima e l’arresto del carceriere Lukasz Pawel Herba, il 18 luglio 2017. Lo sviluppo delle attività investigative oltreconfine, supportate dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale, in raccordo con le unità speciali britanniche e la Nca-National crime agency, hanno permesso l’individuazione e la cattura di Michal Konrad Herba nell’agosto seguente.

All’arrivo a Linate di Herba, che è scortato dagli agenti dello Scip della Criminalpol, saranno espletate le formalità dell’arresto sul territorio nazionale nell’ufficio di polizia di frontiera aerea. Quindi verrà trasferito in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria milanese.