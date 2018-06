Milano: blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello, 10 arresti (2)

(AdnKronos) – Nei mesi scorsi, sempre nello stesso filone di indagini, a finire agli arresti erano state altri due uomini: un italiano, insospettabile, che nascondeva in casa oltre nove chili di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, e il capo dell’organizzazione, di origine egiziana, a cui è stata sequestrata una ingente somma di denaro. Anche a queste persone è stato notificata in carcere la notizia del fermo giudiziario per spaccio e detenzione di stupefacenti.

“Quando avvengono operazioni come quelle di stamattina -commenta la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti- non si può che essere fiera della propria polizia locale e del suo operato, perché è la dimostrazione che il territorio è presidiato, anche quando i cittadini hanno l’impressione che nulla accada”.

“In questi anni -avverte poi la sindaca- stiamo facendo grossi investimenti sulla polizia locale, sia sul versante delle dotazioni di mezzi e strumentazioni, che di nuovi agenti. Così come abbiamo coperto praticamente tutta il territorio cittadino con telecamere. Ci conforta sapere che gli sforzi economici fatti sulla sicurezza stiano dando risultati tangibili, come dimostrano chiaramente i successi di oggi. C’è ancora molto da fare ma credo si sia sulla buona strada”.