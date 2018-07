Milano: contributi da privati per servizi di trasporto pubblico (2)

(AdnKronos) – Inoltre, prosegue Granelli, “consentono maggiori entrate nel bilancio per equilibrare i minori trasferimenti economici provenienti dalla Regione, ma soprattutto rispondono alla crescente richiesta dei cittadini di linee di trasporto pubblico efficienti e capillari. Sono inoltre strettamente coerenti con la via intrapresa a Milano della sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento e il potenziamento della mobilità urbana”.

Le linee di indirizzo approvate in questi giorni definiscono le modalità di partecipazione di soggetti privati alla copertura economica dei servizi potenziati di trasporto pubblico locale che l’Amministrazione comunale decide di esercitare in relazione allo svolgersi di eventi occasionali destinati a richiamare afflusso di pubblico o in relazione a linee di trasporto caratterizzate da forte richiamo di utenza per rispondere all’incremento della domanda e garantire un adeguato standard di servizio.

Questa tipologia di accordi è distinta rispetto a quelle che prevedono un ritorno pubblicitario per il soggetto finanziatore. Elemento fondante dell’accordo deve essere è l’interesse pubblico alla realizzazione del servizio.

