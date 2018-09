Milano: da Comune 7 mln per riorganizzazione servizi per senzatetto

Milano, 22 set. (AdnKronos) – Riorganizzare e rendere più efficaci i servizi per i senza fissa dimora e potenziare l’offerta. Sono gli obiettivi del Comune di Milano per migliorare la governance dei servizi dedicati ai clochard. In questa direzione vanno una delibera approvata dalla giunta comunale e una serie di avvisi pubblici per la cogestione di progetti insieme al terzo settore che, in totale, prevedono un impegno di circa 7 milioni di euro.

Un piano che metterà a disposizione, ogni giorno e per tutto l’anno, ad eccezione del periodo del cosiddetto piano freddo, quando continueranno ad essere disponibili per i clochard oltre 2.700 posti su 7mila dedicati a tutte le emergenze sociali, 300 posti in più nelle strutture milanesi, dedicati a progetti speciali che l’amministrazione avvierà questo autunno e che saranno dedicati ai senza fissa dimora più fragili o ai cosiddetti irriducibili della strada.

Il Comune di Milano, ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti, Pierfrancesco Majorino, “mette ormai da tempo in campo uno sforzo pari a quello di nessun altro comune d’Italia nella gestione del problema di chi non ha una casa e si trova a vivere per strada. L’obiettivo, adesso, è quello di fare un passo ulteriore promuovendo un cambiamento negli interventi di prima accoglienza, privilegiando una logica non emergenziale nella pianificazione e inserendo ogni iniziativa all’interno di un percorso individuale personalizzato. Lo facciamo con questo investimento straordinario e mai fatto prima, collaborando con il terzo settore che in questa città si è sempre dimostrato volenteroso e attivo”.

