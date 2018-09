Milano: da Comune un mln euro a sostegno attività disagiate per M4 (2)

(AdnKronos) – Le imprese potranno rendicontare le spese correnti sostenute dal primo aprile 2018 al 28 febbraio 2019, per canoni di locazione ed utenze per immobili risultanti quali sede operativa dell’azienda; canoni e tributi locali; acquisto di materiale d’uso da non destinare alla vendita; spese per il personale; pubblicità, marketing e comunicazione oltre alle spese per la formazione e qualificazione del personale.

L’importo massimo del contributo che ogni impresa potrà ricevere è di circa 9mila euro, con una copertura massima dell’80% rispetto al totale della spesa corrente sostenuta. Per quanto concerne il contributo a sostegno dei tributi locali, questo sarà quantificabile fino al 70% dell’importo complessivo corrisposto nel periodo di riferimento.

Tutte le informazioni, la documentazione e le modalità di accesso al bando a sostegno delle spese correnti sostenute dalle imprese saranno disponibili sul portale Fareimpresa del Comune di Milano nelle prossime settimane.

