Milano: due arresti per truffa e furto pluriaggravato (2)

(AdnKronos) – I due arrestati sono cittadini serbi, P. L. di 47 anni e K. J. di 29 anni, fermati in un hotel di corso Concordia. Il venditore italiano e i due cittadini serbi, dopo un primo contatto tramite internet, si sono dati appuntamento ed incontrati ieri mattina presso un bar in Corso Venezia, per discutere di una eventuale compravendita di bitcoin. Durante questa transazione pilota, l’italiano ha ceduto 9 bitcoin in cambio della somma di 50mila euro in banconote da 100 e 500 euro contanti.

Le parti hanno stabilito un secondo appuntamento nel primo pomeriggio dello stesso giorno in una meeting room dell’hotel in Corso Concordia per discutere della successiva transazione, per un totale complessivo di circa un milione e duecentomila euro. Durante la trattativa il cittadino italiano si è insospettito per alcuni atteggiamenti degli interlocutori durante la fase di conteggio delle banconote e, con la scusa di effettuare delle verifiche ulteriori, è uscito dalla stanza per chiamare il 112 rientrando subito dopo nella sala.

I poliziotti sono intervenuti ed hanno bloccato in flagranza i due truffatori che sono stati trovati con in mano due borsoni contenenti il denaro contante pattuito in sede di contrattazione e risultato, ad eccezione di alcuni banconote situate nelle prime mazzette, falso. Inoltre, i due uomini, approfittando del temporaneo allontanamento dell’italiano dalla stanza, si sono anche impossessati dei 50mila euro in contanti che avevano ceduto nella prima trattativa. Gli agenti delle volanti hanno arrestato i due cittadini serbi, entrambi con precedenti specifici, per truffa e furto pluriaggravato. Dai successivi accertamenti, P. L. è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità austriache avendo da scontare una pena per il reato di truffa.